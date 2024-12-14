Комбинированные вакцины Sanofi получили статус ускоренного рассмотрения FDA

Компания Sanofi объявила, что ее комбинированные вакцины, предназначенные для профилактики как гриппа, так и инфекции COVID-19 у людей в возрасте 50 лет и старше, получили статус ускоренного рассмотрения Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA). Эти две разработки объединяют существующие вакцины, доказавшие свою эффективность.

Первый препарат объединяет высокодозную вакцину против гриппа Fluzone и адъювантную вакцину Novavax против COVID-19. Второй — вакцину Flublok на основе рекомбинантного белка против гриппа, с противокоронавирусной вакциной Novavax.

Вакцина Novavax против COVID-19 при использовании в качестве бустерной дозы имеет лучший профиль переносимости, чем имеющиеся в настоящее время мРНК-вакцины, и показала высокую эффективность в двух основных исследованиях фазы III.

«Мы стремимся продолжать лидировать в защите от гриппа и его тяжелых последствий. Наша цель — разработать комбинированную вакцину от гриппа и COVID-19, которая обеспечила бы более простой график [применения] и меньшее количество инъекций, не снижая при этом эффективности, безопасности и переносимости отдельных вакцин, включенных в нашу комбинированную вакцину», — заявил исполнительный вице-президент Sanofi Vaccines Томас Триомф.

Компания начала два отдельных испытания фазы I/II (NCT06695117 и NCT06695130) для оценки иммунного ответа и безопасности комбинированных кандидатов. Эти рандомизированные, параллельные, многогрупповые, модифицированные двойные слепые исследования должны предоставить дополнительную информацию об эффективности вакцин.

gxpnews