Компания «Сотекс» запустила размещение интеграций у блогеров по бренду «Фламадекс»

Впервые в истории бренда «Фламадекс» запустилось размещение интеграций у блогеров-инфлюенсеров и блогеров-селебрити.

В ноябре в рамках этого проекта опубликовано видео актрисы театра и кино Екатерины Климовой на ее страничке «ВКонтакте».

«Блогеры и инфлюенсеры — современные медиа, которые нельзя не принимать во внимание, строя знание бренда, — подчеркнули в компании. — Еще больше интеграций и видео безрецептурных форм «Фламадекса» (таблетки и гель) ожидайте в декабре в популярных социальных сетях».

gxpnews