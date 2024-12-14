«Валента Фарм» запустила в продажу ЛП для лечения тревожных расстройств

Компания «Валента Фарм» представила на российском рынке оригинальный лекарственный препарат «Ранквилон» (МНН: Амид N-(6-фенилгексаноил)глицил-L-триптофана), предназначенный для лечения тревожных расстройств. Как сообщила GxP News пресс-служба организации, стоимость препарата стартует от 990 рублей, а субстанция для его производства закупается у российского производителя.

Как утверждают в компании, «Ранквилон» является первым представителем нового класса блокаторов холецистокининовых рецепторов и обладает антитревожным, антиастеническим и антистрессорным действием. Тревожные расстройства являются наиболее распространёнными психическими заболеваниями в мире. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2022 году ими страдали 423 миллиона человек, что на треть больше, чем годом ранее. В 2024 году этот показатель возрос почти до полумиллиарда.

Ранее сообщалось, что «Валента Фарм» проведет реконструкцию научно-производственного комплекса в городском округе Щелково в Московской области.

gxpnews