Sanofi, «Ирвин 2» и «Фармстандарт» поставят 3 ЛП для «Круга добра»

Конкурсная комиссия Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан подвела итоги аукционов на поставку препаратов для подопечных фонда «Круг добра», пишет «ФВ». Компании Sanofi, «Ирвин 2» и «Фармстандарт» выиграли тендеры на поставку ивакафтора + лумакафтора, албутрепенонаког альфа и велпатасвира + софосбувира. Результаты аукционов размещены на портале zakupki.gov.ru.

№ МНН, лекформа и дозировка Количество Цена за ед., руб. Цена контракта, руб. Поставщик 1 Эверолимус, таблетки диспергируемые, 3 мг 37 470 табл. (шт.) 1 479,00 55 418 130,00 На участие в аукционе не подано ни одной заявки 2 Ивакафтор + Лумакафтор, гранулы, 125 мг + 100 мг 389 373,60 мг действующего вещества 47,69 18 569 226,98 АО «Санофи Россия» 3 Албутрепенонаког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1000 МЕ 508 000 МЕ* 319,60 162 356 800,00 ООО «Ирвин 2» 4 Селексипаг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 800 мкг 22 320 табл. (шт.) 3 002,17 67 008 434,40 На участие в аукционе не подано ни одной заявки 5 Велпатасвир + Софосбувир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг + 400 мг 532 табл. (шт.) 3 566,00 1 897 112,00 АО «Фармстандарт»

Аукционы на поставку эверолимуса и селексипага не состоялись из-за отсутствия заявок. На участие в аукционе по эверолимусу, противоопухолевому средству, не было подано ни одной заявки, что также произошло с селексипагом, препаратом для лечения легочной артериальной гипертензии.

Ранее Центр лекобеспечения объявил 15 аукционов на поставку ЛП по программе ВЗН

gxpnews