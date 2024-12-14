Sanofi, «Ирвин 2» и «Фармстандарт» поставят 3 ЛП для «Круга добра»

Конкурсная комиссия Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан подвела итоги аукционов на поставку препаратов для подопечных фонда «Круг добра», пишет «ФВ». Компании Sanofi, «Ирвин 2» и «Фармстандарт» выиграли тендеры на поставку ивакафтора + лумакафтора, албутрепенонаког альфа и велпатасвира + софосбувира. Результаты аукционов размещены на портале zakupki.gov.ru.
|№
|МНН, лекформа и дозировка
|Количество
|Цена за ед., руб.
|Цена контракта, руб.
|Поставщик
|1
|Эверолимус, таблетки диспергируемые, 3 мг
|37 470 табл. (шт.)
|1 479,00
|55 418 130,00
|На участие в аукционе не подано ни одной заявки
|2
|Ивакафтор + Лумакафтор, гранулы, 125 мг + 100 мг
|389 373,60 мг действующего вещества
|47,69
|18 569 226,98
|АО «Санофи Россия»
|3
|Албутрепенонаког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1000 МЕ
|508 000 МЕ*
|319,60
|162 356 800,00
|ООО «Ирвин 2»
|4
|Селексипаг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 800 мкг
|22 320 табл. (шт.)
|3 002,17
|67 008 434,40
|На участие в аукционе не подано ни одной заявки
|5
|Велпатасвир + Софосбувир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг + 400 мг
|532 табл. (шт.)
|3 566,00
|1 897 112,00
|АО «Фармстандарт»
Аукционы на поставку эверолимуса и селексипага не состоялись из-за отсутствия заявок. На участие в аукционе по эверолимусу, противоопухолевому средству, не было подано ни одной заявки, что также произошло с селексипагом, препаратом для лечения легочной артериальной гипертензии.
Ранее Центр лекобеспечения объявил 15 аукционов на поставку ЛП по программе ВЗН