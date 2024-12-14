Попова: «В России растет количество инцидентов с неизвестными заболеваниями и всплеск внебольничных пневмоний»

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о росте случаев неизвестных заболеваний в мире, который продолжится в будущем. Она отметила, что Россия принимает меры для предотвращения таких инцидентов на своей территории.

«Количество инцидентов с неизвестными заболеваниями растет, очевидно, будет расти. <…> Возможности диагностики в тех странах, откуда в первую очередь поступают такие данные, очень невелики, и поэтому для того, чтобы разобраться, особенно когда это в дальней провинции происходит, нужно больше времени. До момента определения возбудителя [инфекции], мы приводим все свои силы в состояние повышенной готовности, мы защищаем население Российской Федерации и не допускаем завозов в Российскую Федерацию», — сказала она.

Попова добавила, что Роспотребнадзор осуществляет работу в других странах, помогает коллегам в борьбе с опасными инфекциями. «На сегодняшний день для Российской Федерации угроз [от заболеваний неизвестной специфики] не возникает», — заверила Попова.

По ее словам, Россия готова к каждой новой, создающей пандемический потенциал, инфекции и готова к созданию вакцины на случай необходимости. «На сегодняшний день такой необходимости пока не возникало, но мы готовимся к любому развитию ситуации», — заключила руководитель надзорного ведомства.

В то же время она прокомментировала ситуацию со всплеском внебольничных пневмоний в России, который был связан с сезонностью. По словам Поповой, заболеваемость пневмонией стабилизировалась, и на 47-й неделе декабря показатель составил 27,98 на 100 тысяч населения, что ниже среднего уровня предыдущего месяца. Она подчеркнула, что Роспотребнадзор активно работает над контролем инфекционных заболеваний и готов к возможным угрозам.

«В сезон всплеск всегда бывает, сегодня ситуация стабилизировалась», — сказала она, отвечая на вопрос о всплеске пневмонии в РФ в ноябре. Она отметила, что помимо прочего, в стране отмечается максимальное количество антибиотиков для лечения гриппа и выработана эффективная защитная программа, включающая протестированные отечественные и зарубежные вакцины.

gxpnews