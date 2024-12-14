ICER: В США цены на лекарства растут быстрее инфляции

В 2023 году в США цены на некоторые лекарства значительно выросли, что привело к увеличению медицинских расходов на $ 815 миллионов. Это произошло из-за повышения цен на пять из десяти препаратов, которые стали основными факторами роста расходов. Однако, как показал отчет Института клинической и экономической экспертизы (ICER), рост цен на эти препараты не был подтвержден клиническими данными.

Согласно отчету ICER, цены на половину из рассмотренных препаратов выросли на основе новых доказательств их дополнительных преимуществ или снижения вреда, в то время как для другой половины таких данных не было. «Мы продолжаем наблюдать рост цен на многие из самых дорогих лекарств, который значительно превышает уровень инфляции», — сказал вице-президент по исследованиям ICER Фолузо Агбула.

Например, препарат Дарзалекс от компании Johnson & Johnson подорожал на 7,6%, что добавило около $ 190 миллионов к общим расходам. Другие препараты, такие как Biktarvy (для лечения ВИЧ), Entresto (для сердца), Cabometyx (для лечения рака) и Xeljanz (для ревматоидного артрита), также увеличили свои цены без достаточных доказательств их эффективности.

Эксперты ICER отмечают, что рост цен на лекарства в США происходит быстрее, чем общий уровень инфляции. В 2022 году цены на восемь из десяти самых дорогих препаратов также значительно возросли, что составило дополнительные расходы в размере $ 1,27 миллиарда.

gxpnews