Сбер и AIRI объединяют усилия для создания центра разработки лекарств AIDD

Сбер и Институт AIRI создают совместный центр разработки лекарственных препаратов AIDD с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Главная цель нового центра — продление жизни и улучшение ее качества. Об этом в рамках международной конференции AI Journey сообщил Андрей Белевцев старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка.

По его словам «Сбер и Институт AIRI создают центр AIDD, который сфокусируется на поиске лекарственных молекул с помощью ИИ. Основная цель создания центра — обеспечить продуктивное долголетие и улучшить качество жизни людей, трансформируя процесс разработки лекарственных препаратов с помощью искусственного интеллекта. Для этого необходимо увеличение количества оригинальных препаратов в РФ, а также создание платформенных решений разработки новых лекарственных препаратов, которые позволят сокращать стоимость разработки и ускорять исследования за счет внедрения ИИ».

Он отметил, что в рамках стратегии центра планируется поиск биологических мишеней с привлечением фармацевтических компаний-партнеров, генерация новых молекул, валидация и доклинические исследования.

«Стартовыми направлениями центра AIDD станут работы по поиску лекарственных молекул для терапии онкологии и болезни Альцгеймера, а также терапии для борьбы с диабетом и ожирением», — отметил Белевцев.

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