Индивидуальная вакцина от меланомы обойдется государству в 300 тыс. рублей

Вакцина от меланомы, созданная под каждого пациента индивидуально, будет стоить 300 тыс. руб., поделился главный онколог Минздрава Андрей Каприн. При этом пациентам препарат предоставят бесплатно. Планируется, что использовать вакцину начнут в 2025 году.

Онковакцина на мРНК-платформе, созданная индивидуально под каждого пациента, обойдется государству примерно в 300 тыс. руб. При этом, как сообщил в эфире «Радио России» главный онколог Минздрава, гендиректор НМИЦ радиологии Андрей Каприн, для пациентов препарат будет бесплатным.

«Вообще все онкологические препараты, особенно в начале, когда они выходят на рынок, в том числе иммунопрепараты, сначала стоили очень дорого, и мы думаем, что это не будет лекарством таким для избранных», — передает слова Каприна ТАСС.