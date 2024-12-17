Депздрав Москвы составил список аптек для проверок цен на ЖНВЛП

Депздрав Москвы утвердил программу профилактики рисков нарушений при надзоре за ценами на препараты из Перечня ЖНВЛП. В 2024 году выявили 667 нарушений, 83,5% из которых заключаются в несоблюдении правил формирования цен на лекарства. На 2025 год уже запланированы проверки 42 аптечных организаций, их список представлен в документе.

Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) опубликовал приказ, которым утверждается программа профилактики рисков нарушений при надзоре за ценами на препараты из Перечня ЖНВЛП. В документе подведены итоги работы в 2024 году и указаны цели и задачи программы на 2025 год.

В первом приложении к документу сказано, что за 11 месяцев текущего года было проведено всего 1052 контрольных мероприятия, в рамках которых выявили 667 нарушений. Из них 569 нарушений (85,3% от общего числа) заключались в несоблюдении правил формирования розничных отпускных цен на лекарственные препараты, включенные в Перечень ЖНВЛП. Еще 61 нарушение (9,1%) — это несоблюдение запрета на реализацию препаратов, включенных в Перечень ЖНВЛП, не прошедших государственную регистрацию предельных отпускных цен производителя, и 37 нарушений (5,6%) — отсутствие в аптеках в доступной форме и обновления в интернете информации о зарегистрированных предельных отпускных ценах производителей на препараты из перечня.

По результатам проверок за 11 месяцев 2024 года было объявлено 630 предостережений. Также было рассмотрено 24 административных дела, направленных органами прокуратуры Москвы по результатам проведенных проверок. По итогам рассмотрения вынесли 22 предупреждения и назначили два штрафа на общую сумму 300 тыс. руб.

Целями программы на следующий год обозначили стимулирование соблюдения контролируемыми лицами требований к ценам на препараты из Перечня ЖНВЛП, регулярные проверки, а также повышение прозрачности системы регионального государственного контроля (надзора). В 2025 году для профилактики возникновения нарушений будут проводить следующие мероприятия: информирование, обобщение правоприменительной практики, объявление предостережения, консультирование, профилактический визит.

Как следует из второго приложения к документу, обязательные профилактические визиты на 2025 год уже запланированы в 42 аптечных организациях.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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