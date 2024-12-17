В Воронежской области реорганизуют убыточную «Воронежфармацию»

Правительство Воронежской области анонсировало масштабную реорганизацию системы обеспечения населения льготными медикаментами. Согласно постановлению, подписанному губернатором Александром Гусевым 12 декабря, в регионе создается новое казенное предприятие «Региональный аптечный склад», которое возьмет на себя функции по хранению и распределению льготных препаратов, включая оборот наркотических и психотропных веществ.

«Учреждение создается для хранения и бесперебойного отпуска льготных лекарственных препаратов жителям Воронежской области. Фактически речь идет о реорганизации КП ВО «Воронежфармация», — говорится в сообщении на сайте областного правительства.

Также в пресс-службе правительства региона заявили, что «Воронежфармация» на настоящий момент является финансово несостоятельной организацией (банкротом) и в полной мере не может осуществлять свои функции. В связи с этим случались перебои с лекобеспечением. «На основании этого было принято решение о реорганизации данного предприятия и передачи его функций двум государственным структурам», — пояснили в пресс-службе.

Процесс реорганизации предусматривает структурные изменения в работе КП ВО «Воронежфармация» и БУ ВО «Воронежский центр контроля качества и отпуска лекарственных средств». С января 2025 года аптечная сеть «Воронежфармации» перейдет в ведение Воронежского центра контроля качества, который будет отвечать за хранение и реализацию льготных медикаментов.

Существенным изменением станет перемещение аптечных пунктов в помещения районных больниц и городских поликлиник, что должно оптимизировать процесс получения льготных препаратов населением. Сохранится также возможность получения медикаментов через фельдшерско-акушерские пункты.

Персонал реорганизуемой «Воронежфармации» получит возможность трудоустройства в новых структурах в соответствии с имеющейся квалификацией. Процесс реорганизации находится под наблюдением общественных организаций, включая региональное отделение ОНФ.

Примечательно, что сотрудники аптечной сети «Воронежфармации» выступили против грядущей реорганизации — они собрались вместе, чтобы записать коллективное видеообращение, в котором говорится о массовых увольнениях, задержках и невыплатах зарплат. Фармацевты также заявили, что из 100 аптек региона 50 уже закрыты. Как пишет местное издание «Блокнот Воронеж», на просьбу о помощи отреагировал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он поручил руководству СУ СК РФ по Воронежской области представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

gxpnews