RNC Pharma: в октябре-ноябре 2024 года рост объемов выпуска физраствора стал рекордным

Российские и зарубежные поставщики в октябре-ноябре 2024 года обеспечили рекордный рост объемов выпуска в обращение инфузионных растворов натрия хлорида (физраствора). Этот период побил рекорды активности конца 2020 года — во время пандемии COVID-19 объемы потребления физраствора достигали огромных величин, а на пике система здравоохранения каждый месяц потребляла объем, превышающий среднюю годовую потребность в условиях обычной работы. Об этом сообщает RNC Pharma.

Уточняется, что максимальные темпы выпуска препарата в обращение показали «Мосфарм» и «Гротекс». «Гротекс», согласно нашим оценкам, нарастил выпуск в обращение на 47%, а абсолютный лидер с точки зрения общего объема в анализируемом периоде, «ХФК Мир» показал прирост на уровне 16%», — говорится в отчете аналитической компании.

В ноябре 2024 года в обращение поступило 23,5 млн флаконов натрия хлорида разных производителей, суммарным объемом в 7,1 тысячи м³, относительно ноября 2023-го динамика составила 34% и 46% соответственно. В октябре 2024 года натуральные объемы были меньше, но динамика находилась на еще более высоком уровне, рынок получил 20,6 млн флаконов (+43% к октябрю 2023-го) или порядка 5,8 тысячи м³ (+56%).

«Если в декабре сохранится уровень активности, который отрасль демонстрирует на протяжении двух последних осенних месяцев, то к концу текущего года проблема доступности «физраствора» должна быть полностью снята», — отмечают аналитики.

Перебои в обеспечении, наблюдаемые с конца лета в ряде регионов, могут быть связаны с относительно низкой активностью производителей в весенне-летний период, в частности в апреле и сентябре 2024 года, полагают в компании. Среди возможных причин: проблемы в определении потребности в препарате и планирования закупок со стороны региональных властей, а также непонимание особенностей производственного цикла компаний-производителей, которые в этих условиях загружали линии более маржинальной продукцией.

«За счет наличия складских запасов отдельным крупным поставщикам удавалось сохранять и даже наращивать прошлогодние объёмы отгрузок дистрибьюторам и аптечным сетям. Так согласно внутренней отчетности «Гротекса», предоставленной менеджментом компании, в январе-ноябре 2024 года объемы отгрузок инфузионного раствора натрия хлорида составили 42,9 млн флаконов, что на 5% выше прошлогодних показателей», — говорится в отчете.

gxpnews