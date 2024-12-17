Novo Nordisk вложит $1,2 млрд в производство ЛП от редких болезней в Дании

Датская Novo Nordisk анонсировала масштабный инвестиционный проект стоимостью $1,2 млрд по возведению производственного комплекса в Оденсе, третьем крупнейшем городе Дании. Новое предприятие площадью 40 тысяч кв. м, будет включать производственные помещения и складской терминал, сообщает Bloomberg.

Строительные работы уже начались и должны быть завершены в 2027 году. Проект предусматривает создание универсальной модульной структуры, рассчитанной на выпуск различных фармацевтических препаратов для лечения редких патологий, в том числе гемофилии. Этот завод станет первым предприятием компании в городе и первым новым заводом Novo Nordisk в Дании в этом столетии.

Данная инициатива является частью стратегии компании по расширению производственного потенциала для обеспечения возрастающего спроса на препараты против диабета и ожирения. В рамках этой стратегии корпорация намерена увеличить объем инвестиций в производственную инфраструктуру до $6,8 млрд в 2024 году, что значительно превышает показатель 2023 года в $3,9 млрд.

gxpnews