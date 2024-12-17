В Адыгее члены группировки получили до 14,5 года колонии за продажу сильнодействующих ЛП в аптеках

Майкопский городской суд (Республика Адыгея) вынес обвинительный приговор по делу о нелегальном распространении сильнодействующих препаратов через аптечные пункты в Краснодарском крае и Адыгее. Согласно решению суда, 14 обвиняемых получили длительные сроки заключения — от 8 до 14,5 года колонии.

По материалам следствия, организатором криминальной схемы выступил житель Сочи, который летом 2020 года сформировал преступную группу. Злоумышленники наладили систему поставок и реализации сильнодействующих веществ без необходимых рецептов через сеть аптек в двух российских регионах.

Для придания видимости законной деятельности участники группировки регистрировали юридические лица. Ежедневная выручка от противоправной деятельности в одной аптеке достигала 300-500 тысяч рублей. Всего преступникам удалось легализовать свыше одного миллиона рублей незаконных доходов.

Фигурантам дела были предъявлены обвинения по нескольким статьям УК РФ, включая создание и участие в преступном сообществе, незаконный оборот сильнодействующих веществ в крупном размере, а также незаконное образование юридических лиц. Помимо лишения свободы с отбыванием в колониях строгого и общего режимов, трое осужденных должны выплатить штрафы в размере от одного до двух миллионов рублей.

Ранее в Москве было возбуждено уголовное дело по в отношении владельца медцентра «Профилактик» Вагана Саркисяна, который, по предварительным данным, организовал в городе сеть аптек, где в нелегальном порядке продавались психотропные препараты. Он продавал рецепты на такие лекарства в своей клинике, а с ними пациенты направлялись в подведомственные Саркисяну аптеки за покупкой. По предварительной информации, только на торговле рецептами фигуранты этого дела могли зарабатывать до 1 млн.

gxpnews