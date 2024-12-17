«Альфасигма» завершает набор пациентов в исследование РЕЗОКС

17 врачей-исследователей из 11 городов России набрали 210 пациентов, которые прошли скрининг и соответствовали критериям включения. Наблюдение за пациентами завершится в конце марта 2025 года.

Исследование РЕЗОКС позволяет собрать данные, направленные на улучшение качества жизни пациентов с онкологической патологией, получающих лучевую терапию на область грудной клетки. Очень важно минимизировать риски развития и проявления лучевого эзофагита, чтобы пациенты могли в полной мере завершить назначенный курс лечения онкологического заболевания.

Альфазокс® способствует заживлению повреждений слизистой пищевода*, его изучение при лучевых эзофагитах может дать врачам новый подход в ведении пациентов при радиотерапии.

*Бордин Д.С., Андреев Д.Н., Маев И.В. Эффективность эзофагопротекции в комплексном лечении эрозивной формы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни: систематический обзор и метаанализ контролируемых исследований. Терапевтический архив. 2022;94(12):1407–1412. DOI: 10.26442/00403660.2022.12.202011

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