Сведения о расходе противоопухолевых препаратов будут подотчетны с 2025 года

Со II квартала 2025 года данные о расходе противоопухолевых препаратов в онкологии необходимо будет заносить в реестр счетов на оплату медпомощи. В дальнейшем меру могут распространить на все дорогостоящие медикаменты.

В реестрах счетов на оплату медицинской помощи должны быть указаны сведения о количестве и стоимости введенного препарата каждому пациенту. Заполнение этих данных будет обязательным для медицинских организаций России со II квартала 2025 года. Об этом сообщила заместитель председателя Федерального фонда ОМС (ФОМС) Ольга Царева на конгрессе «Финздрав 2024», пишет «Медицинский вестник».

В случае если медорганизация откажется от заполнения новых разделов, ФОМС запретит принимать от нее реестры счетов. Эксперт также указала, что в 2025 году данные отчетности не будут влиять на оплату медицинской помощи, а с 2026 года оплата лечения с проведением противоопухолевой терапии с использованием средства ОМС (по утвержденному Минздравом перечню) будет осуществляться с учетом количества фактически использованного препарата.