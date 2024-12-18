Росздравнадзор разработал порядок передачи сведений о применении индивидуальных БМКП

Росздравнадзор хочет утвердить состав сведений о каждом применении индивидуального биомедицинского клеточного продукта. Медорганизации должны будут представлять в службу такую информацию в течение пяти рабочих дней с даты применения индивидуальных БМКП.

Росздравнадзор предложил утвердить состав сведений о каждом факте применения биомедицинских клеточных продуктов (БМКП), произведенных для отдельного пациента непосредственно в медицинской организации, в которой применяется данный БМКП. Проект приказа находится на общественном обсуждении до 20 декабря.

Согласно приложению к документу, состав сведений о каждом факте применения индивидуальных БМКП включает в себя:

номер разрешения на производство и применение БМКП;

номер лицензии на осуществление деятельности по производству БМКП;

наименование БМКП;

дату производства БМКП;

серию БМКП (если имеется);

(если имеется); тип БМКП (аутологичный, аллогенный, комбинированный);

идентификатор медорганизации в федеральном реестре медицинских и фармацевтических организаций, получившей разрешение на производство и применение БМКП;

идентификатор лечащего врача, подавшего заявку на производство серии БМКП, в федеральном регистре медицинских и фармацевтических работников;

в федеральном регистре медицинских и фармацевтических работников; адрес электронной почты, рабочий телефон лечащего врача;

номер медицинской карты пациента или номер в Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения;

фамилию, имя, отчество (при наличии) пациента;

возраст и пол пациента;

диагноз (в соответствии с международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем);

показания к применению БМКП;

дату решения врачебной комиссии о назначении БМКП;

дату применения БМКП;

осложнения, возникшие при применении БМКП;

сопутствующую терапию пациента (если применялась);

номер медицинской карты донора или номер в Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения;

фамилию, имя, отчество (при наличии) донора;

возраст и пол донора;

дату донорства биоматериала для производства БМКП;

осложнения, возникшие при донорстве биоматериала;

сопутствующую терапию у донора (если применялась).

Документом также утвержден порядок направления сведений о каждом факте применения БМКП. Такие данные направляются медорганизацией в Росздравнадзор в течение пяти рабочих дней с даты применения индивидуального биомедицинского клеточного продукта.

Если сведения представлены не в полном объеме, то они считаются непредставленными в соответствии с правилами. Информация направляется через автоматизированную информационную систему Росздравнадзора или на адрес электронной почты.

В случае утверждения приказ вступит в силу с 1 сентября 2025 года и будет действовать по 1 сентября 2031 года.

Ранее правительство одобрило возможность подачи заявления на разрешение на производство индивидуальных БМКП через портал госуслуг. Действие положения о лицензировании деятельности по производству БМКП продлили до 2030 года.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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