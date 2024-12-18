Минздрав выдал регудостоверение на семаглутид «Семуглин» от «Фармасинтез-Норд»

Российская компания «Фармасинтез-Норд» получила регистрационное удостоверение на свой аналог популярного зарубежного препарата для похудения «Оземпик». Препарат под названием «Семуглин» будет выпускаться в форме раствора в шприц-ручке в дозировках 0.25/0.5 мг и 1 мг. Информация об этом появилась в ГРЛС.

Фармацевтическую субстанцию для производства «Семуглина» будет поставлять китайская компания. Производство готовой формы и упаковка препарата осуществляется на площадке «Фармасинтез-Норд» в Санкт-Петербурге. Регистрационное удостоверение выдано до конца 2024 года, но затем, как пояснили GxP News в пресс-службе компании, его действие будет продлено.

«ГК «Фармасинтез» выходит на рынок с препаратом высокого качества в ближайшие недели», — добавили в пресс-службе.

«Фармасинтез-Норд» стала четвертой отвечественной компанией, получившей разрешение на продажу семаглутида. Ранее принудительную лицензию на выпуск своих аналогов «Оземпика» получили: «Герофарм» («Семавик» и «Семавик Некст»), «Промомед» («Квинсента» и «Велгия») и «ПСК Фарма» («Инсудайв»).

«Оземпик» – изначально противодиабетический препарат датской фармкомпании Novo Nordisk, который офф-лейбл использовался для снижения веса благодаря такому побочному эффекту, как отсутствие чувства голода. Вскоре специально для борьбы с ожирением Novo Nordisk выпустила препарат «Вегови», тоже содержащий семаглутид, однако в мире именно за «Оземпиком» закрепилась слава препарата для похудения.

С 2023 года «Оземпик» не поставляется в Россию по решению Novo Nordisk. Однако ввиду того, что семаглутид входит в список ЖНВЛП и его отсутствие на российском рынке ставит под угрозу здоровье россиян, правительство РФ разрешило местным компаниям выпускать свои аналоги в обход патента, который действует еще как минимум десять лет.

gxpnews