«Валента Фарм» выпустила ЛП для одновременного лечения боли в спине и депрессии

Российская фармкомпания «Валента Фарм» разработала и выпустила на рынок препарат «Дорсумио», который представляет комбинацию тизанидина и миртазапина. Как рассказали GxP News в пресс-службе компании, это оригинальная отечественная разработка для терапии пациентов с хроническим болевым синдромом, связанным с заболеваниями позвоночника и сопровождающимся легкой или умеренной депрессией.

«Нам удалось создать формулу, отвечающую ключевым потребностям пациентов, страдающих хроническими болями в спине. Появление нового препарата может способствовать повышению уровня ежедневной активности и работоспособности, налаживанию психоэмоционального состояния и улучшению качества жизни в целом», — отметил Михаил Глухов, заместитель генерального директора компании «Валента Фарм».

Миорелаксант тизанидин способствует устранению болезненного мышечного спазма и может проявлять центральный анальгезирующий эффект, а миртазапин — антагонист рецепторов серотонина и норадреналина — активен в отношении нейропатического болевого синдрома, способствуя улучшению психоэмоционального состояния пациента. Комбинация этих двух действующих компонентов влияет на ключевые механизмы развития хронической боли в спине: распространение болевого сигнала по цепи нейронов, мышечный спазм, порог восприятия боли и её негативное эмоциональное воздействие, формирование нисходящих противоболевых сигналов.

«Как правило, пациенты с хронической болью в спине не подозревают, что это состояние часто может сопровождаться легкой или умеренной депрессией. Именно таким пациентам необходим персонифицированный подход и терапия, которая бы способствовала одновременно и устранению болезненного мышечного спазма, и улучшению психоэмоционального состояния пациента», — заявил президент Национальной ассоциации экспертов по коморбидной неврологии Андрей Рачин.

Двухслойная структура таблетки «Дорсумио» также характеризует инновационный подход к созданию препарата: первый слой реализует быстрое высвобождение миртазапина, а второй слой — пролонгированное высвобождение тизанидина, что обеспечивает удобство приема препарата (1 таблетка в сутки), а также способствует приверженности пациентов к лечению. Препарат отпускается по рецепту и стал доступен на российском рынке в конце 2024 года.

gxpnews