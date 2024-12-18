MSD остановила разработку двух онкопрепаратов после неудачных испытаний

Немецкая фармкомпания MSD (Merck & Co) прекратила разработку двух экспериментальных противораковых препаратов после их неудачи в нескольких испытаниях. Речь идет о препаратах vibostolimab и favezelimab, которые тестировались в сочетании с самым продаваемым препаратом компании — Keytruda (пембролизумаб) — при различных формах рака.

«После тщательного анализа данных было принято решение прекратить разработку, чтобы отдать приоритет другим текущим программам», — сказала Марджори Грин, руководитель отдела онкологии, глобальных клинических разработок в исследовательском подразделении MSD. Несмотря на это, акции MSD выросли почти на 1%.

Vibostolimab относится к новому классу иммунотерапевтических препаратов, называемых анти-TIGIT (иммунорецептор Т-клеток с доменами Ig и ITIM). Они работают путем избирательного связывания с TIGIT, иммунным рецептором, чтобы предотвратить его ошибочную атаку на здоровые клетки.

Favezelimab был разработан для предотвращения связывания белка LAG-3 с определенными молекулами на опухолевых клетках. Это активирует иммунный ответ организма и может уменьшить рост опухоли.

Ранее MSD прекратила исследование третьей фазы препарата с действующим веществом ксевинапант, в ходе которого оценивала его действие у пациентов с нерезецированным местнораспространенным плоскоклеточным раком головы и шеи. В 2021 году компания приобрела разработку у Debiopharm International за $1,08 млрд.

gxpnews