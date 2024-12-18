В январе-сентябре 2024 года оборот фармсектора Москвы достиг 403,2 млрд рублей

Согласно данным, представленным заместителем мэра Москвы Марией Багреевой, за первые три квартала 2024 года финансовый оборот столичной фармотрасли достиг отметки в 403,2 млрд рублей, превзойдя прошлогодние показатели на 38,7%. По ее словам, такой результат обусловлен активным внедрением инновационных разработок и современных технологических процессов, что позволило не только компенсировать уход иностранных производителей, но и создать свои уникальные препараты.

«В январе — сентябре 2024 года оборот фарминдустрии столицы вырос почти на 39%, превысив 400 миллиардов рублей. Доля Москвы в общероссийском объеме этой отрасли по итогам января — сентября текущего года составила почти треть», — отметила она.

Значительную долю в структуре отрасли Москвы – более двух третей оборота (275,8 млрд рублей) – занимает производство медицинских и ветеринарных препаратов (рост в 16,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Производство фармацевтических субстанций, составляющее оставшуюся треть оборота (127,3 млрд рублей), продемонстрировало более чем двукратное увеличение.

Основными игроками на рынке остаются крупные и средние предприятия, обеспечивающие 88% оборота (353,8 млрд рублей), в то время как малый бизнес, несмотря на свою меньшую долю в 12% (49,3 млрд рублей), также показал положительную динамику роста.

По словам заместителя мэра Максима Ликсутова, более 300 промышленных предприятий Москвы сейчас задействованы в производстве медицинской продукции. Особая экономическая зона «Технополис Москва» стала центром крупнейшего в России фармацевтического кластера, а система офсетных контрактов обеспечивает город необходимыми лекарственными препаратами для лечения широкого спектра заболеваний.