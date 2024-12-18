Как цифровизация ускорит разработку препаратов

Фармацевты ожидают, что цифровые решения решат проблемы разработки новых препаратов. Как минимум, ИИ может помочь в организации клинических испытаний.

В конце ноября модель GigaChat впервые в России сдала аккредитационный экзамен на врача. Выпускник, прошедший этот экзамен, может работать врачом. Теперь те же знания есть у GigaChat, то есть врач вполне может полагаться на его подсказки.

Надежды на ИИ возлагают и фармацевты. Недавний опрос аналитической компании GlobalData показал, что 82% специалистов фармацевтической отрасли считают, что цифровая трансформация значительно или умеренно сократит сроки разработки лекарственных препаратов.

Только 3% опрошенных считали, что цифровая трансформация не окажет влияния на сроки разработки лекарств, в то время как почти половина (47%) ожидали, что сроки будут умеренно сокращены.

ИИ на нынешнем этапе развития может обеспечивать более быстрое выявление потенциальных кандидатов на лекарственные препараты и оптимизацию процессов клинических испытаний.

В опросе, опубликованном в сентябре, респондентам задали вопрос о том, насколько разрушительным, по их мнению, будет внедрение различных технологий в фармацевтике. Влияние ИИ воспринималось как наиболее разрушительное: более половины респондентов (53,2%) ответили именно так, а пятая часть (21%) оценили внедрение ИИ как не грозящее отрасли.

Респонденты сочли, что наибольшую пользу ИИ может принести в расчете стоимости препаратов, лидогенерации и оптимизации, а также в доклинических и клинических испытаниях.

Препятствием для развития ИИ в фармацевтической отрасли респонденты считают отсутствие конкретных навыков у сотрудников компаний, недостаточное финансирование и регуляторные проблемы. Также среди проблем назывались вопросы конфиденциальности и безопасности данных.

Примеры использования ИИ в разработке лекарств уже есть: база данных лекарств GlobalData отслеживает более 3 тыс. препаратов, которые были разработаны или перепрофилированы с использованием ИИ. Сейчас большинство препаратов, созданных с участием ИИ, находятся на ранних стадиях разработки. Это говорит о том, что всё больше компаний прибегают к помощи ИИ, и зависимость отрасли от ИИ в НИОКР растёт.

gxpnews