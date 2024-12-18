AbbVie получит ЛП от псориаза и воспалительного заболевания кишечника с покупкой Nimble Therapeutics

AbbVie объявила о намерении приобрести компанию Nimble Therapeutics за $200 млн, что откроет ей доступ к разработке, предназначенной для лечения псориаза и воспалительного заболевания кишечника. Так, пероральный антагонист рецептора интерлейкина-23 в настоящее время находится на стадии доклинической разработки.

Интерлейкин-23 является проверенной терапевтической мишенью при некоторых аутоиммунных заболеваниях, играя важную роль в патогенезе и прогрессировании псориаза и воспалительного заболевания кишечника, способствуя воспалению и усилению иммунного ответа.

«Добавление линейки Nimble к существующей линейке AbbVie в сочетании с нашим глубоким клиническим и трансляционным опытом в иммунологии представляет собой важную возможность для роста. Вместе AbbVie и Nimble имеют потенциал помочь закрыть значительную неудовлетворенную медицинскую потребность людей, живущих с аутоиммунными заболеваниями», — считают в AbbVie.

В 2022 году AbbVie потерпела неудачу при исследовании препарата против псориаза, который разрабатывала совместно с компанией Inventiva. Испытания прекратились из-за полученных партнерами данных по безопасности.

gxpnews