Более 70 лауреатов Нобелевской премии выступили против утверждения Кеннеди главой Минздрава США

Лауреаты Нобелевской премии по химии, экономике, медицине или физике в период с 1975 по 2024 год «настоятельно призвали» Сенат США выступить против утверждения Роберта Кеннеди-младшего министром здравоохранения и социальных служб (HHS). Документ есть в распоряжении New York Times. Против назначения также выступили десятки тысяч врачей.

В открытом письме, подписанном 77 лауреатами, говорится: «Учитывая его послужной список, это поставит под угрозу здоровье населения и подорвет мировое лидерство Америки в науке как в государственном, так и в коммерческом секторе». Также авторы назвали Кеннеди «агрессивным критиком уважаемых агентств (особенно Управления по контролю за продуктами питания и лекарствами (FDA), Центров по контролю за заболеваниями (CDC) и Национальных институтов здравоохранения (NIH))». Если его утвердят в должности, он будет курировать их работу.

В обращении говорится о его критике вакцинации — к примеру, Кеннеди публично заявляет, что считает рост числа случаев аутизма в стране следствием применения вакцин у детей. Он также является основателем некоммерческой организации Children’s Health Defense, крупнейшей антипрививочной организации в стране.

«Помимо отсутствия у него полномочий или соответствующего опыта в медицине, науке, здравоохранении или управлении, г-н Кеннеди был противником многих вакцин, защищающих здоровье и спасающих жизни, таких как те, которые предотвращают корь и полиомиелит; критиком общеизвестных положительных эффектов фторирования питьевой воды; пропагандистом теорий заговора о чрезвычайно успешном лечении СПИДа и других заболеваний», — подчеркивают авторы письма.

Напомним, в ноябре 2024 года избранный президент США Дональд Трамп, который пока еще не вступил в должность, объявил о решении выдвинуть Роберта Кеннеди-младшего на пост главы Министерства здравоохранения и социальных служб. Сам Кеннеди, ранее состоявший в Демократической партии, на прошедших выборах выдвигал себя как независимый кандидат.

gxpnews