С начала года в РФ зарегистрировали 84 отечественных и 12 зарубежных ветеринарных препарата

За десять месяцев 2024 года в России зарегистрировали 84 отечественных ветеринарных препарата и 12 — зарубежных. Это больше, чем за весь предыдущий год, когда было зарегистрировано 83 российских разработки и пять иностранных. Об этом сообщает «Ветеринария и жизнь» со ссылкой на Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов (ВГНКИ Россельхознадзора).

Чаще всего регистрируют антибактериальные средства: 34 в 2024 году и 36 в предыдущем. «Также в этом году были зарегистрированы четыре противопаразитарных ветпрепарата, по два — противовоспалительных и гормональных, два дезинфектанта и два гепатопротектора, а также противогрибковые, противорвотные, иммуномодуляторы, анестетики, анальгетики, гомеопатические и другие», – уточнила заместитель директора центра Василина Грицюк.

В 2023 году в России принят закон об упрощении процедуры госрегистрации лекарств для людей в качестве ветеринарных препаратов. Для их госрегистрации могут быть представлены результаты доклинического исследования, проведенного для использования лекарства при лечении людей. Кроме того, вместо отчета о результатах клинического исследования может быть представлен обзор научных работ о результатах клинических исследований этих лекарств при лечении животных, которым они предназначаются.

gxpnews