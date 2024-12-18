В Минфине рассказали о расширении возможностей для офсетных контрактов

Заместитель министра финансов России Алексей Лавров рассказал о грядущих изменениях в области импортозамещения лекарств и медицинских изделий. В частности, по его словам, планируется расширение возможностей для офсетных контрактов. Впервые появится возможность многосторонних офсетов, то есть любое количество бюджетных учреждений смогут быть участниками офсетного контракта.

«Офсет хорошо работает с теми продуктами, которые ранее не выходили на рынок. Он гарантирует закупку в определенных объемах, что позволяет окупать инвестиции», – заявил он, выступая на XI ежегодной межведомственной конференции «Финансирование системы здравоохранения: проблемы и решения».

Замминистра финансов также напомнил о проекте постановления правительства РФ о единых правилах применения национального режима в закупках. Предусматривается ценовая преференция на все российские товары в размере 15%, ведение перечня товаров, в отношении которых планируется действие механизма «второй лишний», запрет на поставку ряда иностранных товаров, а также распространение механизмов импортозамещения на часть закупок по 223-ФЗ.

gxpnews