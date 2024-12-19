Фаррахов анонсировал изменения в законе о производственных аптеках

На заседании рабочей группы думского Комитета по охране здоровья депутат Айрат Фаррахов акцентировал внимание на важности включения изготовленных в производственных аптеках лекарств в программу льготного обеспечения. Законодатель отметил растущий интерес профессионального сообщества к работе производственных аптек на различных уровнях.

С начала осени 2023 года в стране действует закон, регулирующий изготовление фармацевтами персонализированных лекарственных средств по медицинским рецептам. Данная инициатива существенно расширила возможности пациентов в получении индивидуализированной терапии, что являлось ключевой задачей принятого закона. В настоящее время, по словам Фаррахова, ведется работа над комплексом поправок к действующему нормативному акту, направленных на дальнейшее совершенствование механизма лекобеспечения.

«Необходимо сделать все для того, чтобы обеспечить спрос на экстемпоральные препараты в системе льготного обеспечения и программе государственных гарантий. Нам необходимо информировать врачей и учить врачей для того, чтобы они выписывали рецепты. Нам необходимо обеспечить доступ к мерам государственной поддержки, чтобы модернизировать инфраструктуру, развивать парк технологического, аналитического оборудования, увеличить инвестиции в НИОКР», — сказал он.

gxpnews