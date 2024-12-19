Препарат Eli Lilly для лечения болезни Альцгеймера одобрен в Китае

В Китае одобрили препарат Eli Lilly для лечения ранней стадии болезни Альцгеймера. Теперь лекарство, продаваемое под торговой маркой Kisunla (донанемаб), доступно на четырех крупнейших фармрынках, включая также США, Японию и Великобританию.

Препарат предназначен для удаления из мозга белка, связанного с болезнью Альцгеймера, называемого бета-амилоидом. В крупном исследовании на поздней стадии препарат Kisunla замедлил прогрессирование проблем с памятью и мышлением на 29% по сравнению с плацебо.

При этом он также вызвал отек мозга почти у четверти пациентов и кровоизлияние в мозг почти у трети, но большинство случаев не были смертельными. Kisunla продается с самым строгим в США предупреждением о безопасности, которое указывает на риск потенциально опасного отека мозга и кровотечения.

Другой препарат для борьбы с болезнью — Leqembi от Eisai и Biogen — реализуется с тем же предостережением. Тем не менее, в отличие от Leqembi, Kisunla имеет «конечную» дозировку, что позволяет пациентам прекратить прием лечения, как только сканирование мозга больше не покажет наличие амилоидных бляшек.

Годовой запас Leqembi – первого препарата против Альцгеймера, одобренного в Великобритании, – стоит $26 500, а Eli Lilly оценила свой продукт в $32 000 (~3 млн рублей) за 12-месячный курс лечения, состоящий из 13 инфузий ($695,65 за флакон).

gxpnews