ЕМА проверит «Оземпик» на предмет возможной связи с заболеванием глаз

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) оценит два недавних исследования датских ученых, которые связывают популярный препарат «Оземпик» (семаглутид) от Novo Nordisk с редким заболеванием глаз. В публикациях, появившихся на этой неделе, говорилось, что препарат более чем вдвое увеличивает риск развития неартериальной передней ишемической оптической нейропатии (НПИОН), при котором внезапно прекращается кровоснабжение зрительного нерва.

Рассмотренные доказательства из других исследований пока недостаточно убедительны, чтобы предположить возможную связь между «Оземпиком» и заболеванием глаз, но два новых датских исследования могут содержать новую важную информацию, заявили в ЕМА.

17 декабря Университет Южной Дании сообщил, что исследователи обнаружили возможную связь между использованием семаглутида и заболеванием глаз у пациентов с диабетом II типа. По их информации, число случаев НПИОН выросло с 60-70 до 150 в год. На этом фоне датское агентство по лекарственным препаратам обратилось в ЕС с просьбой более внимательно изучить возможную связь между использованием препарата от диабета и заболеванием глаз.

Ранее семаглутид проверяли на возможную связь с таким побочным эффектом, как суицидальное поведение. Однако дополнительные исследования, проведенные в Великобритании, Евросоюзе и США, не выявили причинно-следственной связи между приемом семаглутида и суицидальными мыслями.

gxpnews