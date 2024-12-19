Препарат Лонгидаза показал многообещающие результаты в лечении легочных осложнений COVID-19

Несмотря на то что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально объявила об окончании пандемии коронавируса, проблема лечения осложнений после перенесенной инфекции не теряет своей актуальности. Так называемый постковидный синдром поражает сразу несколько систем организма и проявляется такими симптомами, как постоянная усталость, одышка и непереносимость физических нагрузок, которые могут сохраняться в течение нескольких месяцев или даже лет после первоначального заражения.

Распространенность постковидного синдрома составляет примерно 10–20% от общего числа инфицированных. У части пациентов развиваются легочные осложнения, характеризующиеся фиброзными изменениями в легких (по данным компьютерной томографии), респираторными симптомами и нарушением функции легких рестриктивного типа.

ВОЗ до сих пор не выпустила никаких клинических рекомендаций по лечению легочных последствий перенесенного коронавируса. Сейчас для этих целей используются антифибротические препараты, стероиды, иммунодепрессанты и N-ацетилцистеин. Однако всем этим методам не хватает доказательной базы.

Команда российских ученых под руководством главного внештатного пульмонолога Министерства здравоохранения РФ, профессора Сергея Авдеева в качестве кандидата для лечения таких пациентов выбрала препарат Лонгидаза (МНН бовгиалуронидаза азоксимер) с 20-летним опытом клинического применения и хорошо зарекомендовавшим себя профилем безопасности. Это оригинальный российский ферментный препарат с пролонгированным противовоспалительным и противофиброзным действием. Используется для лечения и профилактики заболеваний, сопровождающихся воспалением и гиперплазией соединительной ткани (фиброз, спайки).

В рандомизированном двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании Long-CoV-III-21 оценивались эффективность и безопасность Лонгидазы у взрослых пациентов с легочными последствиями COVID-19. 392 пациента были рандомизированы 1:1 для получения Лонгидазы или плацебо каждые 5 дней в течение 71 дня. Период наблюдения продолжался до 180-го дня. В исследование включались пациенты с историей инфекции COVID-19 за 1–12 месяцев до скрининга, нарушением функции дыхания по рестриктивному типу, фиброзно-подобными рентгенологическими изменениями в легких и снижением SpO2 в покое или после нагрузки. Исследование проводилось в 37 клинических центрах.

В ходе КИ Лонгидаза продемонстрировала статистически значимое снижение на 62% доли пациентов с десатурацией при физической нагрузке (ОШ = 0,35, p = 0,0051) и снижение на 27% доли пациентов с одышкой при нагрузке (ОШ = 0,62, p = 0,043) к 71-му дню по сравнению с плацебо. Также наблюдалось заметное улучшение показателей одышки в состоянии покоя и дистанции, пройденной во время нагрузочного теста шестиминутной ходьбы. Эффект препарата на показатели толерантности к физической нагрузке сохранялся в течение более 100 дней после приема последней дозы.

«В этом исследовании мы показали, что с помощью Лонгидазы можно снизить непереносимость физических нагрузок. Препарат уменьшает одышку в покое и после нагрузки, а значит, помогает увеличить физическую активность, что очень важно для пациентов с постковидным синдромом», – прокомментировал SCMP полученные результаты Сергей Авдеев.

Применение Лонгидазы привело к достоверному улучшению функции легких в группах высокого риска: у женщин; пациентов старше 60 лет; инфицированных более ранними и тяжелыми штаммами вируса; у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В последней группе Лонгидаза ускорила восстановление функции легких на 26% по сравнению с группой плацебо (p = 0,042). Препарат не оказал влияния на функцию дыхания во всей популяции исследования.

«Long-CoV-III-21 – одно из первых в мире масштабных рандомизированных исследований, показавших значимый эффект препарата при лечении постковидных легочных осложнений с высоким уровнем доказательности. Результаты говорят о том, что исследования препаратов на основе гиалуронидазы должны быть продолжены – не только для лечения легочных осложнений ковида, но и для других фибротических заболеваний», – отмечает профессор Авдеев.

Параллельно с исследованием Лонгидазы при терапии затяжных последствий COVID-19 компания «Петровакс» разрабатывает ингаляционную форму препарата для лечения интерстициальных заболеваний легких. Безопасность нового способа доставки была продемонстрирована в недавнем исследовании I фазы. Испытание II фазы ингаляционной Лонгидазы у пациентов с идиопатическим легочным фиброзом запланировано на 2025 год.

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

Фото: «Петровакс»

