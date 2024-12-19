«Эйлитон» за 60 млн рублей расширил производство вакуумных пробирок в ОЭЗ «Дубна»

По словам главы министерства Екатерины Зиновьевой, мощность новой производственной линии составляет порядка 5 млн пробирок в месяц, а общие мощности предприятия выросли до 12 млн пробирок в месяц. «Таким образом, объемы выпуска продукции предприятия выросли почти на 70%», – уточнила Зиновьева.

Директор серийного производства компании Марина Харченко отметила, что в ближайшее время на заводе планируют организовать собственное производство комплектующих из полимеров по технологии литья пластмасс под давлением. Это позволит создать производство полного цикла.

Компания «Эйлитон», входящая в ГК «Церебрум»-«Юнимед», в 2013 году стала резидентом ОЭЗ «Дубна», открыв производственный комплекс и став якорным проектом Медико-технического кластера Московской области. По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Эйлитон» зарегистрировано в 2003 году в Дубне. Владельцем компании является Олег Шалин. За 2023 год выручка ООО составила 500 млн рублей, чистая прибыль – 103,2 млн рублей.

Приморский дистрибьютор «Церебрум» заключил сделку с «Юнимед» весной 2022 года. Объединенная группа компаний сосредоточила поставки, разработку и производство оборудования и расходных материалов для клинической лабораторной диагностики. Летом 2022 года «Церебрум» закрыл сделку по приобретению основного производственного актива «Юнимед» – завода «Эйлитон», выпускающего пробирки для взятия венозной крови и гематологические анализаторы. Сумма сделки не раскрывалась.

Ранее, в июне 2020 года, «Эйлитон» сообщил о намерении нарастить мощность производства вакуумных пробирок и открыть первую в России автоматическую линию по выпуску двусторонних игл для взятия крови. Предполагалось, что после модернизации мощность линии составит 170 млн пробирок в год, что, по оценкам компании, позволит стать крупнейшим производителем профильной продукции. Для реализации проекта компания задействовала льготный займ от Фонда развития промышленности в размере 50 млн рублей.

В октябре 2022 года «Эйлитон» приступил к выпуску гематологических автоматических анализаторов «Гемадифф 3». Суммарные инвестиции компании в разработку и производство медизделий превысили 700 млн рублей.