СМИ сообщили об одобрении правительством законопроекта о назначении пациентам БАД

Правительство одобрило законопроект о назначении врачами пациентам биодобавок из специального перечня, пишут СМИ. В предыдущей версии документа правительство должно было проверять качество сырья для БАД, теперь речь идет об их эффективности. Законопроект также разрешает Роспотребнадзору внесудебную блокировку сайтов, на которых торгуют запрещенными биодобавками.
Комиссия по законопроектной деятельности правительства одобрила законопроект, которым разрешается врачам назначать пациентам биологически активные добавки (БАД) из специального перечня. Документ имеется в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердили два источника издания. В случае принятия законопроекта в текущей версии медицинские работники смогут назначать пациентам зарегистрированные биодобавки при наличии показаний с 1 сентября 2025 года.
В предыдущей версии документа правительство должно было устанавливать критерии качества сырья для производства БАД, а теперь вместо них появился тезис о критериях их эффективности. Еще правительство сможет устанавливать особенности применения биодобавок для профилактики заболеваний и укрепления здоровья, а также особенности регистрации биодобавок. В поправках указано, что это необходимо для упрощенного порядка передачи Роспотребнадзору результатов исследований образцов БАД. Формулировки о полномочиях правительства в этой части были уточнены таким образом, чтобы «не ущемлять права отечественных производителей».
Перечень заболеваний, для терапии которых смогут использовать БАД, утвердит Минздрав по согласованию с Роспотребнадзором. Кроме того, Минздрав утвердит методические рекомендации, в которых установит схемы применения БАД.
Остаются в силе и изменения в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Предполагается, что Роспотребнадзор получит возможность внесудебной блокировки интернет-ресурсов за распространение информации с предложениями о розничной торговле запрещенными БАД.
Вступить в силу в случае принятия законопроект должен с 1 марта 2025 года, отдельные пункты — с 1 сентября 2025 года.
Законопроект № 638771-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» был разработан в аппарате правительства в октябре 2023 года. Поправки предлагается внести в закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Назначение БАД медицинскими работниками будет прописано и в законе «Об основах охраны здоровья». Законопроект несколько раз отправляли на доработку. Как рассказал тогда один из собеседников «ФВ», Минздрав считает, что в документе есть разногласия с нормами ЕАЭС. Исполнительный директор Союза производителей БАД Александр Жестков в беседе с «ФВ» назвал документ рамочным и сообщил, что все детали будут разработаны позже.
Документ был принят в первом чтении в июле. В этом году появилось несколько инициатив, которые обязывают следить за качеством БАД, в том числе о регулировании интернет-площадок, где они продаются.
Фото: 123rf.com
Дина Коблова
pharmvestnik