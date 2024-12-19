СМИ сообщили об одобрении правительством законопроекта о назначении пациентам БАД

Правительство одобрило законопроект о назначении врачами пациентам биодобавок из специального перечня, пишут СМИ. В предыдущей версии документа правительство должно было проверять качество сырья для БАД, теперь речь идет об их эффективности. Законопроект также разрешает Роспотребнадзору внесудебную блокировку сайтов, на которых торгуют запрещенными биодобавками.

Комиссия по законопроектной деятельности правительства одобрила законопроект, которым разрешается врачам назначать пациентам биологически активные добавки (БАД) из специального перечня. Документ имеется в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердили два источника издания. В случае принятия законопроекта в текущей версии медицинские работники смогут назначать пациентам зарегистрированные биодобавки при наличии показаний с 1 сентября 2025 года.

В предыдущей версии документа правительство должно было устанавливать критерии качества сырья для производства БАД, а теперь вместо них появился тезис о критериях их эффективности. Еще правительство сможет устанавливать особенности применения биодобавок для профилактики заболеваний и укрепления здоровья, а также особенности регистрации биодобавок. В поправках указано, что это необходимо для упрощенного порядка передачи Роспотребнадзору результатов исследований образцов БАД. Формулировки о полномочиях правительства в этой части были уточнены таким образом, чтобы «не ущемлять права отечественных производителей».

Перечень заболеваний, для терапии которых смогут использовать БАД, утвердит Минздрав по согласованию с Роспотребнадзором. Кроме того, Минздрав утвердит методические рекомендации, в которых установит схемы применения БАД.