Минздрав предупредил о побочных эффектах препаратов с монтелукастом

Минздрав рекомендовал внести изменения в инструкцию по медицинскому применению препаратов, которые содержат монтелукаст. Из показаний к применению исключили сезонный или круглогодичный аллергический ринит и добавили предостережение в черной рамке о возможном развитии тяжелых нейропсихических расстройств.

На сайте Государственного реестра лекарственных средств опубликовано письмо Минздрава о необходимости внесения изменений в инструкцию по медицинскому применению и листки-вкладыши препаратов, которые содержат в качестве действующего вещества монтелукаст.

Согласно документу препарат показан для лечения легкой и умеренной персистирующей бронхиальной астмы, которую не удается контролировать приемом ингаляционных кортикостероидов, а также тем пациентам, у которых использование агонистов бета-2-адренорецепторов короткого действия не обеспечивает клинического контроля заболевания. Монтелукаст может служить терапией выбора вместо ингаляционных глюкокортикоидов и использоваться для профилактики бронхиальной астмы при доминирующем бронхоспазме, вызванном физической нагрузкой.

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