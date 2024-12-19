MSD прекратила исследования двух противораковых препаратов

MSD прекращает разработку двух противораковых препаратов vibostolimab и favezelimab после неудачных клинических испытаний. Оба лекарства, направленные на активацию иммунного ответа против рака, не смогли достичь целевых показателей общей выживаемости пациентов, страдающих от НМРЛ, при применении в комбинации с «Китрудой».

MSD (Merck & Co. — в США и Канаде) приняла решение прекратить исследования двух противораковых препаратов — vibostolimab и favezelimab. Об этом говорится в пресс-релизе американской фармацевтической компании.

Клинические испытания KeyVibe-003 и KeyVibe-007, достигшие III фазы, оценивали эффективность лекарств в сочетании с известной «Китрудой» (пембролизумаб) против метастатического немелкоклеточного рака легкого. Однако показатели общей выживаемости пациентов, получавших комбинации препаратов в двух исследованиях, оказались ниже целевых значений.

Кроме того, MSD оценивала действие favezelimab при метастатическом колоректальном раке. Однако после анализа данных компания решила прекратить III фазу исследования KEYFORM-007, поскольку препарат также не смог увеличить общую выживаемость испытуемых.

Vibostolimab относится к классу иммунотерапевтических препаратов, известных как анти-TIGIT. TIGIT — рецептор, который находится на поверхности иммунных клеток, в том числе T-лимфоцитов и естественных киллеров, и используется раковыми клетками для избежания иммунного ответа. Лекарство подавляет рецептор, чтобы активировать борьбу иммунной системы с опухолью.

В свою очередь favezelimab блокирует связывание белка LAG-3, тоже расположенного на Т-лимфоцитах. Это позволяет сохранить противораковую иммунную активность в организме.

Ранее MSD сообщала о планах переориентировать свою деятельность на развитие наиболее перспективных направлений. Фармгигант активно инвестирует в разработку новых препаратов из-за истечения срока патентной защиты «Китруды» в 2028 году.

Фото: merck.com



Владимир Заболотских

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