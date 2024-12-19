Минздрав отменил регистрационные удостоверения девяти препаратов

Минздрав отменил государственную регистрацию девяти препаратов. Четыре из них — это поливитамины от белорусской компании «Минскинтеркапс». У всех лекарственных средств есть аналоги на рынке.

Минздрав исключил из Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС) девять регистрационных удостоверений (РУ) лекарственных средств. Все они отозваны на основании заявлений от уполномоченных юридических лиц компаний — держателей удостоверений.

Белорусская компания «Минскинтеркапс» отменила РУ пяти препаратов, включая четыре поливитаминных комплекса: «Антиоксикапс», «Антиоксикапс с йодом», «Антиоксикапс с селеном» и «Антиоксикапс с цинком». Также из реестра исключен препарат этого же производителя «Рибоксин» (МНН инозин). Инозин — это нуклеозид, производное пурина, относится к лекарственным средствам, регулирующим метаболические процессы, и используется при лечении сердечно-сосудистых заболеваний. На рынке остались другие препараты с таким МНН.

Bristol Myers Squibb отозвала РУ на оригинальный противоопухолевый препарат «Спрайсел» (МНН дазатиниб), однако в ГРЛС по-прежнему остался зарегистрированный дазатиниб этого производителя и еще более десяти препаратов с таким МНН отечественного производства.

Также из реестра исключен «Луцетам» (МНН пирацетам) от компании «Эгис». В реестре осталось 73 препарата с таким МНН.

Источник: ГРЛС

Фото: 123rf.com

Надежда Синицына

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