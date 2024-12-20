ФАС выпустила разъяснения о методике расчета цен на ЛП из списка ЖНВЛП

ФАС России выпустила разъяснения по применению Постановления Правительства №979 от 15 сентября 2015 года, дав разъяснения о методике расчета предельных отпускных цен производителей на лекарства из списка ЖНВЛП. Соответствующее письмо направлено держателям регистрационных удостоверений.

Регулирование оборота лекарственных средств в России проводится согласно Федеральному закону №61-ФЗ и нормативам ЕЭК №78 от 3 ноября 2016 года. Законодательство разрешает параллельную реализацию медикаментов в упаковке с инструкцией, соответствующей регистрационному досье, до истечения срока годности согласно требованиям ЕАЭС.

Данные реестра о пересмотренных ценах на референтные препараты считаются действительными для регистрационных удостоверений, оформленных как по российскому законодательству, так и по правилам ЕЭК. Актуальная информация о ценах публикуется в действующем разделе реестра.

Ранее отраслевое объединение «Лекмедобращение» обратилось в профильные ведомства с инициативой о пересмотре методологии расчета предельных цен на жизненно важные препараты. Особое внимание уделено составу референтных стран, большинство из которых в текущих условиях относятся к недружественным государствам.

Представители фармацевтической отрасли отмечают, что санкционное давление создает риски дефицита определенных лекарственных средств, что привело к переориентации закупочной логистики на партнеров из БРИКС, ЕАЭС и ШОС с 2022 года.

gxpnews