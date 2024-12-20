Novo Nordisk использует три завода Catalent в Италии, Бельгии и США для изготовления Wegovy

Novo Holdings (контролирующий акционер фармпроизводителя Novo Nordisk) заключил сделку с Catalent за $16,5 млрд. Все нормативные условия для ее закрытия выполнены. В результате Novo Nordisk возьмет под контроль три завода Catalent в Ананьи (Италия), Брюсселе (Бельгия) и Блумингтоне (штат Индиана). Они будут использоваться для заполнения семаглутидом шприц-ручек (препарат Wegovy).

Novo Holdings согласилась купить Catalent в феврале 2024 года, однако сделке пытались препятствовать несколько американских групп потребителей и два крупных профсоюза. Кроме того, сенатор США Элизабет Уоррен также призывала Федеральную торговую комиссию (FTC) США внимательно рассмотреть сделку, сославшись на вероятную угрозу конкуренции в области препаратов для снижения веса.

Тем не менее, FTC не оспорила сделку, и в начале декабря европейские антимонопольные регуляторы также одобрили ее после того, как обнаружили, что на рынке достаточно конкурирующих альтернатив.

Novo Nordisk запустила Wegovy в США в 2021 году, сейчас препарат продается в 16 других странах. Семаглутид относится к классу препаратов, разработанных для имитации действия гормона GLP-1, который помогает регулировать уровень сахара в крови, замедлять пищеварение и снижать аппетит.

Резкий рост спроса на эти популярные лекарства привел к ограничению поставок, и компании, включая Eli Lilly, которая производит конкурирующий препарат Zepbound, работают над наращиванием производства.

Аналитики оценивают, что мировой рынок лекарств от ожирения может достигать до $150 млрд в год в следующем десятилетии.

gxpnews