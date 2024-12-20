Владимир Путин ответил на вопросы о нехватке инсулина и физраствора

Владимир Путин в ходе конференции об итогах года ответил на вопросы о нехватке инсулина и физраствора. По его словам, вся дефектура была из-за отсутствия упаковок, которые даже пришлось закупать за границей. Сейчас необходимые решения уже приняты, и ситуация вскоре должна исправиться.

Президент Владимир Путин 19 декабря провел «прямую линию», совмещенную с пресс-конференцией. В ходе программы президент ответил на вопросы журналистов и россиян, в том числе о лекарственном обеспечении.

«Фарма – одно из важнейших направлений нашей деятельности. Когда я еще был председателем правительства, в 2008 году мы начали работать над развитием собственной фармацевтической промышленности», — вспоминал Путин.

Далее он рассказал, что в 2009 году были сформулированы программы, которые подразумевают развитие этой отрасли при поддержке государства. Сейчас, по словам президента, российские фармкомпании начали вкладывать в развитие собственные ресурсы, и вложения эти исчисляются десятками миллиардов рублей. Тогда отечественные фармкомпании начали создавать свои программы развития, препараты, субстанции, и в России начали производить сложные лекарства, включая препараты для борьбы с онкологическими заболеваниями.

В ходе конференции к президенту обратилась жительница Нефтекамска и сообщила, что она четыре месяца не может получить инсулин ни в аптеке, ни в больнице. Жители других регионов страны также пожаловались на отсутствие в аптеках физраствора, невозможность получить тест-полоски для больных с диабетом и бесплатные лекарства от онкологических заболеваний.

В ответ Путин заявил, что деньги на все эти препараты выделяются в полном объеме, а причиной их отсутствия являются сбои — недоработка ответственных ведомств на местах. Президент пообещал поговорить на этот счет с коллегами и в правительстве, и в субъектах.