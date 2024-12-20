Минюст США обвинил CVS в незаконной продаже опиоидов и мошенничестве

Минюст США подал иск против аптечной сети CVS за незаконную выдачу опиоидных препаратов. Компания отвергла обвинения и напомнила о своем вкладе в борьбу с опиоидным кризисом, хотя ранее уже выплатила 5 млрд долл. по аналогичным судебным делам.

Министерство юстиции США подало иск против аптечной сети CVS, обвинив компанию в незаконной продаже опиоидных препаратов и мошенничестве с государственными программами медицинского страхования. Об этом говорится в заявлении ведомства.

По информации госоргана, с октября 2013 года CVS нарушала Закон о контролируемых веществах США, отпуская препараты в дозировках и количествах, превышающих допустимые нормы, а также их небезопасные сочетания из опиоидов, бензодиазепинов и миорелаксантов. Крупнейший в стране аптечный ритейлер выполнял заказы от клиник, которые выписывали рецепты на опиоиды без медицинских показаний.

Как отмечается, руководство компании установило жесткие нормативы эффективности сотрудников, отдавая приоритет скорости обслуживания и количеству выданных лекарств. Это вынуждало фармацевтов максимально быстро отпускать препараты без тщательной проверки рецептов, что в некоторых случаях приводило к смерти пациентов от передозировки.