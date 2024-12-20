Аналитики назвали сроки решения проблемы с дефектурой физраствора

Более трех миллионов упаковок физраствора введено в гражданский оборот с начала декабря. В ближайшее время его начнут доставлять в аптечную и лечебную сеть.

Свыше 1 млн упаковок физраствора ввели в гражданский оборот производители 18 декабря. Об этом накануне вечером сообщил Росздравнадзор. А сегодня служба отчиталась о введении более 3 млн упаковок с начала декабря. О каких объемах упаковок идет речь, не сообщается. В целом, российские и зарубежные поставщики в октябре-ноябре 2024 года обеспечили рекордный рост объемов выпуска в обращение натрия хлорида (физраствора), согласно данным RNC Pharma. Ранее на проблемы с обеспечением стационаров этим препаратом указывали до 70% провизоров больничных аптек, хотя Минпромторг, Минздрав, Росздравнадзор и ЦРПТ наличие дефицита отрицали.

Почему пропадал физраствор

По мнению RNC Pharma, перебои, которые наблюдались с конца лета в ряде регионов, скорее всего, связаны с относительно низкой активностью производителей в весенне-летний период. Это, с одной стороны, может объясняться просчетами при определении потребности в препарате и при планировании закупок со стороны региональных властей, а с другой — тем, что производители в этот период загружали свои линии более маржинальной продукцией.

В поисках дефицитного препарата некоторые медицинские организации по старой памяти обратились в производственные аптеки, но те не в состоянии удовлетворить спрос в полном объеме.

«Наш не самый крупный в городе стационар потребляет 16 тыс. флаконов физраствора в месяц, а крупнейшая производственная аптека в городе делает 21 тыс. флаконов физраствора», – рассказал на условиях анонимности провизор одного из стационаров Южного федерального округа, за плечами которого опыт работы в производственной аптеке.

По его словам, в советское время в каждой аптеке стоял автоклав, «на всякий пожарный случай: случись что — она тут же стала бы лить растворы». По мнению эксперта, причина перебоев в том, что инфузионные растворы — слишком низкомаржинальный товар.

«Стекло, алюминий, резиновая пробка, логистика — все подорожало, а цена оставалась неизменной на протяжении ряда лет», — отметил эксперт.

По состоянию на 13 декабря в медицинской организации, где он работает, имелся запас физраствора примерно до марта. Что будет дальше, непонятно.

«Мы объявляем торги — на них никто не выходит. В частных беседах производители прямо говорят нам, что по ФЗ-44 работать не будут — только по прямому контракту. В такой же ситуации дистрибьюторы: с одним из них нам пришлось расторгнуть договор, потому что выиграть-то он аукцион выиграл, а найти и поставить физраствор не смог», — подытожил эксперт.

Примерно 70% сотрудников больничных аптек оказались в схожей ситуации. На трудности с исполнением действующих контрактов (не везут товар) указали 50% респондентов. При этом у половины из них запасы препарата были в начале декабря на исходе. С «очень серьезными проблемами» пришлось столкнуться 19%: растворов нет и не удается получить. Лишь 18% ответили, что заключение контрактов идет в плановом режиме и без сбоев, а 14% указали на проблемы с заключением новых контрактов, хотя исполнение действующих шло нормально. Всего в опросе в сообществе в ВК «Больничная аптека | Аптека МО» приняли участие 320 человек.

Ряд экспертов связал дефектуру физраствора с остановкой одного из крупнейших игроков на рынке инфузионных растворов — ОАО НПК «Эском» (Ставрополь): его доля оценивается в 30-40%, а на юге России — и того больше. В связи с введением конкурсного производства завод не работал с марта до середины мая.

«Сейчас предприятие функционирует, но мы потеряли часть персонала, хотя и выплачивали за свой счет зарплату во время простоя, – рассказал «ФВ» генеральный директор ОАО НПК «Эском» Андрей Водолазкин. — Это серьезная потеря, потому что специалистов на рынке труда остро не хватает. Мы даже организовали корпоративный транспорт и за свой счет возим работников из близлежащих населенных пунктов. Несколько специалистов к нам приехали из Центральной России — им мы снимаем служебное жилье».

Из-за того, что натрия хлорид — низкомаржинальный товар, инвестирование в собственное развитие, индексация зарплаты сотрудников весьма затруднительны.

Что говорят аналитики

По данным AlphaRM, за 10 месяцев 2024 года госзакупки натрий хлорида в упаковках снизились на 2% по сравнению с таким же периодом 2023 года. В течение пяти месяцев госпоставки росли: в январе – на 21%, в марте – 3%, апреле – 2%, сентябре – 23%, октябре – 16%. В остальные месяцы было снижение: в феврале – на 19%, мае – на 16%, июне, июле и августе на 22, 11 и 12% соответственно.

Источник: AlphaRM

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

Елена Калиновская

pharmvestnik