«Ригла» закрыла сделку по покупке аптечной сети «Норма» в Ростовской области

«Ригла» стала владельцем новочеркасской локальной аптечной сети «Норма» в Ростовской области. В контур сделки вошли высокомаржинальные аптеки, которые будут работать под брендом «Здравсити». Таким образом федеральная сеть планирует увеличить долю присутствия в Южном федеральном округе (ЮФО), сейчас в обороте компании регион занимает 6%.

«Ригла» приобрела два юридических лица – ООО «Норма» и ООО «Норма Форте», сообщили «ФВ» в компании. Соответствующие изменения 13 декабря внесены в государственный реестр.

По данным AlphaRM, на конец III квартала 2024 года сеть насчитывала 28 аптек. Среднемесячная выручка каждой составляла 1,9 млн руб. В контур сделки с ООО «Ригла» вошли 23 наиболее маржинальные аптеки с хорошей локацией и высоким трафиком. Все точки в ближайшее время будут ребрендированы и начнут работу под вывеской «Здравсити Аптека». Оставшиеся пять закрыты бывшими владельцами.

«Состоявшаяся сделка – очередной шаг в сторону расширения присутствия аптечной сети «Ригла» в Южном федеральном округе. Это стратегически важное направление нашего развития. Оно сложное, но одновременно интересное с точки зрения апробации наших технологий и сервисов на этом высококонкурентном рынке с довольно устоявшимися паттернами пользовательского поведения», – сказал генеральный директор АС «Ригла» Борис Попов.

По его словам, на начало октября доля ЮФО в общем обороте «Риглы» составляла свыше 6%. «Мы планируем планомерно наращивать ее. В том числе за счет развития омниканальных возможностей и повышения экономической эффективности аптек», – добавил Попов.

В начале декабря «Ригла» приобрела 47 точек ГК «Фармсклад», ранее работавших под брендом «Аптека от склада». Это 37 аптек в Саратовской области и 10 – в Волгограде. Кроме того, АС «Ригла» 6 декабря подписала договор о покупке активов юридических лиц, владеющих объединенной аптечной сетью «Аптека Миницен» и «Новая аптека» — крупнейшей в Дальневосточном федеральном округе.

Фото: Ринат Васбеев

Ольга Коберник

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