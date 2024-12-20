В Госдуму внесен законопроект по мониторингу картельных соглашений

Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании информационной системы по предупреждению, выявлению и пресечению картельных соглашений. Изменения предлагается внести в Федеральный закон «О защите конкуренции». Авторы законопроекта уверены, что это поможет сэкономить миллиарды рублей.

Правительство внесло в Госдуму законопроект № 801033-8 о внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции». Как следует из пояснительной записки, документ создан для установления правовых основ создания и функционирования государственной информационной системы по предупреждению, выявлению и пресечению картельных соглашений.

Законопроектом предлагается создать систему для выявления картелей, оператором которой станет федеральный антимонопольный орган. Эта система будет содержать информацию о рисках заключения и реализации картелей на основании обработки сведений о торгах.