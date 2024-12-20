Фармотрасль Санкт-Петербурга производит лекарства на 110 млрд в год

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков сообщил о состоянии и перспективах развития фармацевтической отрасли в городе. По его данным, ежегодный объем отгрузок петербургскими фармацевтическими компаниями составляет 110 млрд рублей.

Кирилл Поляков отметил, что к 2030 году стоит задача достичь 90% обеспечения собственными лекарственными средствами, и указал на движение в этом направлении. В Санкт-Петербурге производится 430 наименований медикаментов, из которых примерно половина входит в реестр жизненно важных.

В отрасли функционирует около 150 фармацевтических компаний и 30 научно-исследовательских институтов. Некоторые из них являются резидентами особой экономической зоны «Санкт-Петербург». Например, Biocad планирует стать одним из крупных инвесторов в проекты в этой зоне в 2024 году. На территории «Новоорловской» расположена производственная площадка «Фармасинтез-Норда», а в этом месяце компания «Активный компонент» начала строительство новых мощностей с поддержкой Минпромторга России в рамках механизма «Кластерная инвестиционная платформа».

gxpnews