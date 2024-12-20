FDA одобрило клеточную терапию Mesoblast от реакции «трансплантат против хозяина»

Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) США одобрило клеточную терапию Mesoblast для лечения осложнения, которое возникает после трансплантации стволовых клеток или костного мозга, называемого реакцией «трансплантат против хозяина». Это осложнение, которое может возникнуть после трансплантации, когда донорские стволовые клетки атакуют клетки реципиента, рассматривая их как незнакомую угрозу.

Терапия мезенхимальными стромальными клетками под торговым названием Ryoncil является первой, одобренной для лечения детей в возрасте от двух месяцев и старше, у которых заболевание не поддается лечению стандартной стероидной терапией. Мезенхимальные стромальные клетки — это веретенообразные клетки, которые могут играть различные роли в организме и могут дифференцироваться во множество других типов клеток. Клетки выделяются из костного мозга здоровых взрослых доноров.

FDA рекомендует лечащему врачу контролировать инфузию Ryoncil и прекращать ее, если есть какие-либо признаки реакции, такие как одышка, низкое кровяное давление, лихорадка или учащенное дыхание. В прошлом году регулятор здравоохранения США отказался одобрить терапию, поскольку для этого требовалось больше данных.

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