GSK достиг основной цели в КИ комбинации противораковых ЛП

Британская фармацевтическая компания GSK сообщила, что ее противораковый препарат Jemperli, в комбинации с химиотерапией и поддерживающей терапией Zejula, показал улучшение выживаемости без прогрессирования заболевания у пациенток с распространенным раком яичников на поздней стадии клинического исследования.

В ходе третьей фазы испытаний было установлено, что добавление Jemperli к стандартной схеме химиотерапии с карбоплатином и паклитакселом, а затем переход на поддерживающую терапию с Zejula, привело к значительному увеличению времени выживания без прогрессирования заболевания (PFS) у женщин с первично запущенным или рецидивирующим раком эндометрия.

Однако британский производитель лекарств заявил, что исследование не достигло статистической значимости в плане улучшения общей выживаемости как ключевого вторичного конечного показателя.

Ранее GSK объявила о значительном успехе своего экспериментального противоракового препарата Blenrep (belantamab mafodotin) в лечении множественной миеломы.

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