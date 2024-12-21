DSM Group: Россияне потратили почти 6 млрд рублей на дженерики Ozempic

Россияне потратили 5,9 миллиарда рублей на дженерики препарата Ozempic (семаглутид) за первые 10 месяцев 2024 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group. В это время было реализовано более 1 миллиона упаковок отечественных аналогов, от компании «Герофарм» и «Промомед».

Оригинальный препарат Оземпик с декабря прошлого года официально не поставляется в Россию. Однако ввиду того, что семаглутид входит в список ЖНВЛП и его отсутствие на российском рынке ставит под угрозу здоровье россиян, правительство РФ разрешило местным компаниям выпускать свои аналоги в обход патента, который действует еще как минимум десять лет.

Для препаратов этой группы показатель продаж за 10 месяцев этого года стал рекордным с момента выхода оземпика на российский рынок в 2020 г. Для сравнения: в январе – октябре 2023 г. российские аптеки заработали 297 млн руб. на продаже 20 174 пачек оземпика, следует из данных DSM Group. За тот же период 2022 г. потребители потратили 1,9 млрд (было продано 256 493 упаковки), 2021 г. – 758 млн руб., 2020 г. – 76 млн руб.

Ранее сообщалось, что Минздрав выдал регудостоверение на семаглутид «Семуглин» от «Фармасинтез-Норд».

gxpnews