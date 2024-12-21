Минздрав Башкирии опроверг дефицит инсулина в Нефтекамске

В Министерстве здравоохранения Башкирии опровергли слухи о нехватке инсулина в Нефтекамске. По информации ведомства, в аптеках города имеется 270 упаковок инсулина, предназначенных для обеспечения льготных категорий граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Минздрава республики Марию Апкаримову.

На пресс-конференции с участием президента РФ Владимира Путина был задан вопрос о дефиците инсулина в Нефтекамске. «Проблем с инсулином нет. В аптеках Нефтекамска для обеспечения льготных категорий граждан на сегодняшний день находится 270 упаковок инсулина. В целом по республике в наличии имеется 46 368 упаковок препаратов инсулина различных наименований, из них для обеспечения федеральных льготников 36 656 упаковок, для региональных льготников 9 712», — говорится в сообщении.

Ранее компания «Герофарм» объявила о старте первой фазы клинических исследований (КИ) оригинального инсулина сверхдлительного — недельного — действия.

gxpnews