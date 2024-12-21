Два препарата, промотируемые компанией «Сотекс», вошли в TOP-10 лончей за 9 месяцев 2024 года

Аналитическая компания DSM Group представила рейтинг лончей в розничном сегменте по объему продаж в рублях за январь-сентябрь 2024 года. В TOP-10 вошли два препарата, которые продвигает компания «Сотекс».

На четвертом месте среди всех препаратов и на первом для препаратов с ОТС-статусом находится бренд «Одекромон». Это препарат для лечения патологий билиарного тракта, обладающий комбинацией селективного спазмолитического и желчегонного действия. Продвижение бренда «Одекромон» нацелено как на профессиональную аудиторию врачей (гастроэнтерологи и терапевты) и фармацевтов, так и на конечного потребителя.

Благодаря реализации широкомасштабного каскадного образовательного проекта для врачей «Школа Одди» «Одекромон» занял второе место среди назначений препаратов всех АТХ-групп в категории лончи 1 квартала 2024 г. (Ipsos Comcon, Prindex 3 кв.2024 г). Такие проекты, как «Профессионалы», «Фарм Квест», циклы обучения на мероприятиях и в аптечных сетях способствуют повышению уровня знания и рекомендации среди работников первого стола. По уровню промоционной активности на фармацевтов «Одекромон» занял ведущие позиции среди препаратов с МНН гимекромон (Ipsos Comcon, Promo Panel 3 кв.2024 г).

В ноябре 2023 г. был выведен на рынок «Авиандр» – оригинальный препарат, разработанный группой компаний «ХимРар» и продвигаемый компанией «Сотекс». Это инновационное лекарственное средство для лечения тревожных расстройств. Полный цикл разработки, начиная с синтеза молекулы, клинические исследования и производства препарата осуществляются в России.

«Авиандр» вошел в TOP-10 лончей 2024 г. в розничном сегменте по объему продаж в рублях среди всех препаратов. Препарат занимает лидирующие позиции по промоционной активности среди врачей (неврологи, психиатры). Меньше чем за год «Авиандр» занял шестую позицию по выписке у врачей неврологов (Ipsos Comcon, Prindex 1-3 кв.2024 г.)

gxpnews