MSD инвестирует до $2 млрд в новый препарат против ожирения от Hansoh Pharma

MSD (Merc k& Co – в США и Канаде) заключила соглашение о стратегическом партнерстве с китайским производителем Hansoh Pharma. В центре сделки – перспективный препарат HS-10535, разработанный для терапии ожирения.

Финансовые условия соглашения предполагают первоначальный платеж в размере $112 млн, с потенциалом дополнительных выплат до $1,9 млрд при достижении ключевых этапов развития проекта. В рамках партнерства MSD возьмет на себя основные функции по разработке, производству и глобальной дистрибуции, в то время как Hansoh сфокусируется на продвижении препарата на китайском рынке.

Научной основой HS-10535 является воздействие на рецепторы глюкагоноподобного пептида 1 (ГПП-1). Препарат, находящийся на стадии доклинических исследований, применяется перорально и имеет схожий механизм действия с уже представленными на рынке инъекционными решениями от Novo Nordisk (семаглутид) и Eli Lilly (тирзепатид).

Для MSD этот шаг означает важное стратегическое проникновение в быстрорастущий сегмент препаратов против ожирения, где компания ранее не имела значительного присутствия. Особенный интерес представляет потенциал HS-10535 не только в контроле веса, но и в профилактике кардиологических патологий.

Рынок медикаментозного лечения ожирения привлекает все больше крупных игроков фармацевтической индустрии, включая Pfizer, Roche, Amgen и других. Эксперты прогнозируют, что к 2030 году объем этого сегмента превысит $100 млрд в год.

Компания Hansoh, занимающая третье место в Китае по масштабам исследовательской деятельности и объемам финансирования, специализируется на разработке широкого спектра препаратов — от онкологических до метаболических. Она входит в сотню крупнейших фармацевтических компаний мира.

gxpnews