FDA одобрило ЛП от компании Galderma для лечения атопического дерматита

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило моноклональное антитело Nemluvio (немолизумаб) компании Galderma для пациентов в возрасте от 12 лет и старше с умеренно-тяжелым атопическим дерматитом. Лекарство должно использоваться в сочетании с местными кортикостероидами и/или ингибиторами кальциневрина, когда состояние не контролируется надлежащим образом местными рецептурными препаратами.

Решение американского регулятора было подкреплено положительными результатами программы клинических испытаний фазы III ARCADIA, в которой приняли участие 1728 пациентов. Результаты показали, что комбинированная терапия значительно улучшила очищение кожи по сравнению с плацебо.

Это решение FDA следует за предыдущим одобрением препарата Nemluvio для подкожных инъекций для лечения взрослых с узловатой почесухой в августе 2024 года. Это хроническое заболевание кожи, проявляющееся множественными узелковыми высыпаниями.

gxpnews