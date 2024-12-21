FDA одобрило первую мезенхимальную клеточную терапию для лечения реакции на трансплантат

FDA одобрило первый препарат на основе мезенхимальных стромальных клеток для лечения острой реакции «трансплантат против хозяина». В клинических испытаниях лекарство показало эффективность у 70% пациентов, при этом у трети наблюдалось полное излечение.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат Ryoncil (remestemcel-L-rknd) австралийской компании Mesoblast. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Лекарство предназначено для лечения пациентов с острой реакцией «трансплантат против хозяина» (РТПХ), которым не помогает стандартно назначаемая стероидная терапия. Такое осложнение возникает после операции по пересадке костного мозга, после которой иммунные клетки донора воспринимают организм пациента как чужеродный и начинают его атаковать.